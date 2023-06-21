Кузяев выдвинул требования «Бешикташу»

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные условия турецкому «Бешикташу». Руководство стамбульского клуба предложило россиянину зарплату в размере 1,5 миллиона евро, однако игрока это не устроило. Хавбек хочет зарабатывать два миллиона, рапортует Fanatik.

В «Бешикташе» отреагировали на требование россиянина. Турецкая сторона заявила о готовности удовлетворить финансовые требования футболиста.

Кузяев выступает за петербургский коллектив с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца нынешнего месяца. Вместе с «сине-бело-голубыми» Далер выиграл семь трофеев.