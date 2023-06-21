Чалов решил уехать в Европу - назван клуб

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов может покинуть «армейцев» и продолжить карьеру в европейском чемпионате. Согласно информации журналистов Fanatik, новым местом работы 25-летнего российского форварда станет стамбульский «Галатасарай».

Боссы турецкого гранда вступили в переговоры с представителями Чалова. Сам Фёдор уже дал согласие на переезд в Стамбул. Переговоры продвигаются в положительном ключе. В ближайшее время «Галатасарай» начнет диалог с ЦСКА.

В прошлом сезоне чемпионата России Фёдор принял участие в 30 поединках, записав на свой счет 19 голов и пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферный ценник составляет 12 миллионов евро.