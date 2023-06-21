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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»

21 Июня 2023 • 09:35 Комментировать (1)

Экс-футболист московского «Спартака» Георгий Тигиев высказался касательно шансов «красно-белых» прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодёжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми», - приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Что касается «Спартака», то в минувшем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля стали бронзовыми призерами Премьер-лиги. На втором месте финишировал столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Тигиев
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Комментарии (1)
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TEREX
21 Июня 2023 в 10:18
та ане и сичас правят..)) ане визде перваи.. и болшы всех их слышна на страницах сми..)) ноют болшы фсех..скандалют болшы фсех..фулюганют болшы фсех..)) как гаварица - не магёш быть..умей казаца..))
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