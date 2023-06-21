Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»

Экс-футболист московского «Спартака» Георгий Тигиев высказался касательно шансов «красно-белых» прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодёжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми», - приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Что касается «Спартака», то в минувшем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля стали бронзовыми призерами Премьер-лиги. На втором месте финишировал столичный ЦСКА.