Тренер ЦСКА Федотов назвал главный фактор успеха «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. По его мнению, главным фактором успеха «сине-бело-голубых» является наставник команды Сергей Семак.

«Случилась великолепная работа главного тренера. Семак демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие - хорошее качество игры», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд выигрывает чемпионат России. ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ финишировал на втором месте.