Камоцци: «Уход Малкома станет большой потерей для «Зенита»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, как отразится на петербургском «Зените» уход бразильского нападающего Малком. Накануне появилась информация об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса».

«Уход Малкома станет большой потерей. Сейчас Малком - ведущий игрок петербуржцев. Конечно, они постараются его заменить, но это будет очень трудно сделать сейчас», - цитирует Камоцци издание «РБ Спорт».

Малком связан контрактом с петербургским клубом до середины 2027 года. Трансферная стоимость бразильского нападающего оценивается в 30 миллионов евро.