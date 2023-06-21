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Камоцци: «Уход Малкома станет большой потерей для «Зенита»

21 Июня 2023 • 08:48 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци предположил, как отразится на петербургском «Зените» уход бразильского нападающего Малком. Накануне появилась информация об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса».

«Уход Малкома станет большой потерей. Сейчас Малком - ведущий игрок петербуржцев. Конечно, они постараются его заменить, но это будет очень трудно сделать сейчас», - цитирует Камоцци издание «РБ Спорт».

Малком связан контрактом с петербургским клубом до середины 2027 года. Трансферная стоимость бразильского нападающего оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Малком Филипе
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