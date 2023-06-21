Камоцци: «Малком - игрок уровня европейского гранда, он заиграет в Серии А»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно возможного трансфера нападающего «Зенита» Малкома в туринский «Ювентус».

«Переход Малкома в «Ювентус» меня не удивит. Это игрок уровня европейского гранда. Уверен, он заиграет в Серии А», - приводит слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что Малком выступает за петербургский коллектив с 2019 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провел 27 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами.