Агент высказался о возвращении Языджи в РПЛ

Футбольный агент Адем Чебеджи, который представляет интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, высказался касательно возможного возвращения своего клиента в чемпионат России.

«Юсуф на данный момент не находится в Москве. «Динамо» меняет тренера, поэтому клуб еще не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе», - передает слова Чебеджи Legalbet.

Напомним, что Языджи выступал на правах аренды за московский ЦСКА во второй половине сезона-2021/2022. В составе «армейского» клуба хавбек провел 12 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.