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Шильцов покинул «Пари НН», вернувшись в «Спартак» официально

21 Июня 2023 • 00:33 Комментировать

Нижегородский «Пари НН» расстался с 21-летним полузащитником Константином Шильцовым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист вернулся в свой клуб – московский «Спартак», с которым его связывает контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне ему удалось выйти на поле в 15 матчах за нижегородский клуб, в них он по разу отличился голом и ассистом. Transfermarkt оценивает молодого игрока в 400 тыс. евро.

Напомним, что «Пари НН» удалось сохранить прописку в РПЛ, справившись в стыковых матчах со столичным клубом «Родина».

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