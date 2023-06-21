Писарев считает, что Карпин подходит «Динамо»

Российский тренер Николай Писарев уверен, что Валерий Карпин – отличная кандидатура на пост главного тренера столичного «Динамо». Этот московский клуб после провального юбилейного сезона всё ещё не обрёл нового главного тренера. По последним новостям, самые большие шансы возглавить динамовцев – у чешского наставника «Оренбурга» Марцела Лички.

«Для меня очевиден выбор — Валерий Карпин. Он близок для «Динамо» по стилю и ожиданиям клуба. До этого был Славиша Йоканович со своим стилем, у Марцела Лички — другой стиль», - цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне динамовцам удалось завершить чемпионат России лишь на девятом месте и вылететь из Кубка России от команды Первой лиги – тольяттинского «Акрона».

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