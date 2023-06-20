Карраскаль пропустил матч сборной Колумбии против Германии – известна причина

Полузащитник московского ЦСКА и национальной сборной Колумбии Хорхе Карраскаль не сыграл за команду своей страны против сборной Германии в рамках вторничного товарищеского матча. По информации Gol Caracol, 25-летний футболист подхватил вирусное заболевание.

Напомним, что матч немецкой и колумбийской команд проходит во вторник вечером в немецком городе Гельзенкирхен. Несколько дней тому назад колумбийцы обыграли в товарищеском матче сборную Ирака - 1:0.

Дебютировал Карраскаль за сборную Колумбии, отметим, чуть меньше года назад – это случилось в августе 2022 года в игре против сборной Гватемалы.