Пименов – об Ионове в «Ростове»: «Поздравляю клуб, очень хороший трансфер»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов оценил возвращение Алексея Ионова в «Ростов». Напомним, что ранее этот опытный футболист на протяжении трёх лет выступал в «Краснодаре», в конце минувшего сезона он состав «быков» покинул.

«Поздравляю «Ростов» с хорошим трансфером, им в концовке чемпионата как раз не хватило скамейки. Они в 13–14 человек не вытянули», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что Ионов подписал с ростовчанами контракт на двухлетний срок. Ранее этот российский игрок уже выступал в составе дончан – это было с 2017 по 2020 год.

«Ростов» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ионовым