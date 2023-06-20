Карпов: «Факел» подпишет сразу двух вратарей

Российский инсайдер Иван Карпов по своим информационным каналам сообщает, что воронежский «Факел» подпишет сразу двух вратарей.

Первый – это опытный российский голкипер Александр Беленов, второй – более молодой его коллега по амплуа, голкипер «Химок» Виталий Гудиев.

«Обоих подпишут в статусе свободных агентов: соглашение Гудиева с «Химками» уже истекло, а договор Беленов с «Рубином» прямо сейчас в процессе расторжения», - отмечает Карпов.

Ожидается, что Гудиев подпишет с воронежским клубом двухлетний контракт, а Беленов – однолетний.

Минувший сезон в РПЛ воронежский клуб завершил на 14-м месте в турнирной таблице, сохранив прописку в элите через стыковые матчи.