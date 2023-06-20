Борис Игнатьев: «Глушаков обладает качествами хорошего тренера»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил Дениса Глушакова как будущего тренера. По его мнению, у ветерана РПЛ есть всё, чтобы стать грамотным специалистом.

«Глушаков обладает качествами тренера, он доступный, умеет выслушивать, говорить и общаться, вступать диалог и в то же время не поддается всему, что ему говорят – обязательно вступит в дискуссию», - рассказывает Игнатьев «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент Глушаков остаётся без клуба – в нижегородском «Пари НН» с 36-летним футболистом отказались продлевать действующий контракт.

Ранее сам футболист порассуждал о своём будущем.