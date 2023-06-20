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Агент Мартина Крамарича рассказал, почему игрок предпочёл «Сочи»

20 Июня 2023 • 22:31 Комментировать

Агент словенского новичка полузащиты «Сочи» Мартина Крамарича Матей Скегро рассказал, почему его клиент выбрал в качестве места продолжения карьеры клуб с черноморского побережья.

«Во-первых, РПЛ – это новый для него вызов, а во-вторых, ему очень нравится проект, и он уже немного успел познакомиться с этим клубом», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что предыдущим клубом Крамарича был столичный словенский клуб «Браво Любляна». Помимо этого, игрок центра поля играл за «Марибор» - один из самых популярных клубов Словении.

«Сочи» объявил о трансфере Мартина Крамарича

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мартин Крамарич Матей Скегро
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