Агент Мартина Крамарича рассказал, почему игрок предпочёл «Сочи»

Агент словенского новичка полузащиты «Сочи» Мартина Крамарича Матей Скегро рассказал, почему его клиент выбрал в качестве места продолжения карьеры клуб с черноморского побережья.

«Во-первых, РПЛ – это новый для него вызов, а во-вторых, ему очень нравится проект, и он уже немного успел познакомиться с этим клубом», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что предыдущим клубом Крамарича был столичный словенский клуб «Браво Любляна». Помимо этого, игрок центра поля играл за «Марибор» - один из самых популярных клубов Словении.

«Сочи» объявил о трансфере Мартина Крамарича