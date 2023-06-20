Нагорных: «Речи о сносе «РЖД Арены» не идёт»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в руководстве столичного клуба даже не думают о том, чтобы куда-то переезжать с «РЖД Арены» - клуб устраивает действующий стадион.

«Черкизово - наш дом и со временем мы будем что-то улучшать на стадионе, проводить модернизацию, чтобы было удобно болельщикам. Никакой речи о его сносе», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Напомним, минувший сезон Премьер-лиги «Локомотив» завершил на восьмом месте, совершив скачок за весеннюю его часть с 14 места. Возглавляет симпатичную команду молодой российский специалист Михаил Галактионов.