«Фатих Карагюмрюк» и Кокорин начали переговоры

Стамбульский футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» и российский нападающий Александр Кокорин начали переговоры касаемо будущего перехода россиянина в этот турецкий клуб. Об этом рапортует турецкий источник Fotomac.

Поясняется, что Кокориным «Карагюмрюк» может заменить Мбайе Дианя – одного из основных голеадоров команды.

Напомним, в минувшем сезоне россиянину удалось в составе кипрского «Ариса» стать чемпионом страны и лучшим игроком чемпионата Кипра по версии местной футбольной ассоциации.

Права на российского игрока до сих пор принадлежат «Фиорентине» - с флорентийцами Кокорина связывает ещё год контракта.

По итогам минувшего сезона в чемпионате Турции «Карагюмрюк» финишировал на седьмом месте, не попав в еврокубки.