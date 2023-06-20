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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев высказался о будущем Глушакова

20 Июня 2023 • 21:58 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев выразил надежду, что Денис Глушаков, бывший полузащитник «Локомотива», продолжит свою футбольную карьеру после ухода из «Пари НН».

Игнатьев высказал мнение, что если Глушаков всё ещё обладает опытом, тактической сообразительностью и способностью играть, то он может быть полезным для любого клуба РПЛ. Однако, решение о продолжении карьеры полностью зависит от самого игрока и его физической готовности.

«Игроки же заканчивают не потому, что не хотят играть, а потому, что уже не могут», – заявил Игнатьев в интервью «Матч ТВ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Денис Глушаков Пари НН
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