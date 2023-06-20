Гаджиев: «Малком потянет уровень «Ювентуса»

Знаменитый российский тренер, а теперь президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил возможный уход Малкома Филипе из питерского «Зенита» в туринский «Ювентус».

«Даже без участия в Лиге чемпионов Малком может туда перейти – «Зенит» в ней тоже не играет. Тут сыграют роль другие факторы, но уровень «Ювентуса» он точно потянет», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что о возможном переходе Малкома в туринский клуб стало известно во вторник утром. По итогам минувшего сезона многократный чемпион Италии не попал в Лигу чемпионов, заняв седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А и сыграет в новом сезоне в Лиге конференций УЕФА. Это случилось из-за лишения туринского клуба очков по итогу судебного разбирательства.

​Малком может уйти из «Зенита» в топ-клуб Серии А