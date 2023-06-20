В «Ахмате» подтвердили возможный уход Трошечкина из клуба

В грозненском «Ахмате» подтвердили, что клуб может покинуть 27-летний российский полузащитник Александр Трошечкин, выступающий за команду уже порядка полутора лет.

«Сейчас контактируем с «Пари НН» по Трошечкину, вероятность его ухода, как и ухода любого футболиста, есть всегда», - рассказал «Спорт-Экспрессу» спортивный директор грозненцев Руслан Газзаев.

Напомним, ранее информацию о том, что хавбек может покинуть «Ахмат», давал российский инсайдер Иван Карпов. Также «горожане», сохранившие прописку в РПЛ, помимо Трошечкина интересуются вратарём «Химок» Антоном Митрюшкиным.