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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко высказался о назначении Малышева на пост генерального директора «Спартака»

20 Июня 2023 • 21:44 Комментировать

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», высказал свое мнение относительно назначения Олега Малышева на должность генерального директора московской команды.

Червиченко выразил интерес к тому, какие обязанности будет выполнять Малышев, и подчеркнул, что, возможно, он будет заниматься хозяйственными вопросами или привлечением новых инвестиций. Однако Червиченко отметил, что не совсем ясно, как относится представляемый Малышевом проект к клубу.

«Если же новый гендиректор будет отвечать за спортивную составляющую, то, наверное, появится много вопросов», – сказал Червиченко в интервью изданию «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Олег Малышев
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