Червиченко высказался о назначении Малышева на пост генерального директора «Спартака»

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», высказал свое мнение относительно назначения Олега Малышева на должность генерального директора московской команды.

Червиченко выразил интерес к тому, какие обязанности будет выполнять Малышев, и подчеркнул, что, возможно, он будет заниматься хозяйственными вопросами или привлечением новых инвестиций. Однако Червиченко отметил, что не совсем ясно, как относится представляемый Малышевом проект к клубу.

«Если же новый гендиректор будет отвечать за спортивную составляющую, то, наверное, появится много вопросов», – сказал Червиченко в интервью изданию «Чемпионат».