Самые знаковые моменты в истории сборной России по футболу

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге легенды сборной России и «Зенита» в рамках ретроматча сыграли вничью 1:1. Встреча была приурочена к победе «сине-бело-голубых» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008. К 15-летию победы сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых знаковых моментах сборной России по футболу кроме чемпионата Европы 2008.

Пента-трик Саленко на ЧМ-1994

В следующем году будет 30 лет с тех пор, как Олег Саленко совершил невероятное. Чемпионат мира – 1994, прошедший в США, стал первым мундиалем, на котором Россия выступала в роли независимого государства. По-традиции, всё началось с финансового вопроса. «Письмо четырнадцати» помешало удачному выступлению национальной сборной, поэтому после поражений от Бразилии и Швеции, для выхода из группы россиянам необходимо было крупно обыгрывать Камерун и надеяться на неудачу кого-то из других групп, чтобы стать одной из четырёх лучших команд, занявших третье место. Со своей задачей наша сборная, по сути, справилась уже к перерыву матча против Камеруна, а соперники подкачали. Однако матч с Камеруном стал историческим для Олега Саленко, который до сих пор остаётся единственным в мире игроком, забившим пять мячей в одном матче на мундиале. «Золотая бутса», разделённая с Христо Стоичковым за шесть забитых мячей, тому подтверждение. Только болгарин забил их на протяжении всего турнира (Болгария заняла 4 место), а Олег Саленко за групповой турнир. Любопытно, что лучшим бомбардиром отборочного цикла стал японец Кадзуёси Миура (13 голов), который и сегодня продолжает карьеру в свои 56 лет. Саленко свою карьеру завершил 22 года назад.

Французы биты

Пропустив чемпионат мира – 1998, российская сборная неудачно начала отборочный цикл к чемпионату Европы – 2000: три поражения на старте турнира, последнее из которых – от Исландии после автогола Юрия Ковтуна… Казалось, уже можно смело сворачиваться и доигрывать отборочный турнир, наигрывая молодёжь на будущий мундиаль. Важнейший матч на «Стад де Франс», где сборная Франции – новоиспечённый чемпион мира – не проигрывала ни разу, должен был завершить старания национальной команды России. Но Олег Романцев был не согласен. Поддержал его и Александр Панов, а Валерий Карпин заставил кричать от невероятного счастья среди ночи. «Россия наконец-то проснулась счастливой!» – с таким заголовком вышла ведущая спортивная газета страны. В следующем июне исполнится 25 лет со дня чуда на Сен-Дени.

Как правильно отказывать в желаниях

В ноябре этого года исполнится 20 лет с памятного крика Вадима Евсеева на камеру, в котором он выражает своё отношение к желанию сборной Уэльса поехать на чемпионат Европы – 2004. В рамках группы 10 в отборочном турнире чемпионата Европы – 2004 сборная России финишировала второй, отстав всего на одно очко от Швейцарии. В соперники по стыковым матчам выпал не столь грозный Уэльс, но уже после нулевой ничьей в Москве стало понятно, что с представителями Туманного Альбиона будет непросто. Райан Гиггз и его партнёры были готовы на многое, чтобы поехать на главный турнир сборных Старого Света, но подключившийся на 22-й минуте к атаке Евсеев заставил 73 тысячи зрителей стадиона «Миллениум» в Кардиффе замолчать.

Спящий гигант

В борьбе за выход на чемпионат Европы – 2008 сборная России шла на третьей строчке в группе Е, отставая от лидирующих хорватов на 8 баллов, а от англичан на 5. При этом наша национальная команда имела игру в запасе. Если бы подопечные ГусаХиддинка уступили Англии холодным октябрём 2007-го, то шансов на поездку в Австрию и Швейцарию не оставалось бы даже теоретически. В середине первого тайма Уэйн Руни мощным ударом под перекладину открыл счёт. В дебюте второго тайма англичане могли упрочить своё преимущество, но Габулов не позволил мячу после удара Ричардса оказаться в воротах. За 20 минут до конца матча Руни сфолил на Зырянове, а Роман Павлюченко реализовал пенальти. На волне успеха «спящий гигант», вышедший на поле во втором тайме, забил второй мяч, заставив всю Россию рукоплескать успеху сборной Хиддинка.

Испанцам тоже досталось

Чуть больше чем через неделю исполнится пять лет с того дня, как Игорь Акинфеев подарил невероятные эмоции всей нашей стране, отразив решающий удар с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира – 2018. Тот мундиаль остаётся самым светлым пятном в последних матчах национальной сборной, подарившим многомиллионной стране невероятные эмоции. И за такие эмоции мы можем простить многое, жаль, что пережить что-то подобное вряд ли скоро получится…

Дата Соперник Результат 28.06.1994 Камерун (ЧМ-1994) 6:1 (Саленко - 5 голов, Радченко) 05.06.1999 Франция (отборочный матч ЧЕ-2000) 2:3 (Панов - 2 гола, Карпин) 19.03.2003 Уэльс (отборочный матч ЧЕ-2004) 0:1 (Евсеев) 17.10.2007 Англия (отборочный матч ЧЕ-2008) 2:1 (Павлюченко - 2 гола) 21.06.2008 Нидерланды (ЧЕ-2008) 1:3 (Павлюченко, Торбинский, Аршавин) 01.07.2018 Испания (ЧМ-2018) 1:1 (4:3 по пен, Дзюба)

Если вы любите вспоминать прошлое, то советуем не пропустить матч легенд между командами Роналдиньо и Роберто Карлоса.

Константин Лицин