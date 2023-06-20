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Квеквескири: «В сезоне «Факела» было много положительных моментов»

20 Июня 2023 • 21:16 Комментировать

Один из лидеров воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от прошедшего сезона, в котором его команде удалось спастись от вылета из РПЛ.

«Много положительных моментов. Главное, команда осталась в РПЛ, 90% нас списали в начале сезона. Но мы смогли остаться, теперь самое главное сохранить коллектив, добавить людей точечно для усиления», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» завершил минувший футбольный сезон на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, попав в стыковые матчи. Однако в них воронежцы без особых проблем разобрались с красноярским «Енисеем» - 3:0 по сумме двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ираклий Квеквескири
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