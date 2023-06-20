Булыкин высказал мнение о будущем Глушакова

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о Денисе Глушакове и выразил уверенность, что у него есть потенциал стать хорошим тренером.

Булыкин выразил уверенность, что Глушаков сможет стать хорошим тренером, учитывая его опыт высококлассной игры. Он отметил, что Глушаков обладает широкими знаниями и пониманием футбола, которые он сможет успешно применить в роли тренера. Однако, Булыкин подчеркнул важность психологической подготовки в тренерской карьере.

«Важно хорошо общаться с футболистами, знать, что они думают и что хотят», – сказал Булыкин «Матч ТВ».