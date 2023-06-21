Сборная самых подешевевших игроков чемпионата России

Известный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков. Недавно сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представило сборную самых подорожавших игроков чемпионата России. В этой статье сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках, стоимость которых уменьшилась больше остальных.

11 самых подешевевших

Одиннадцать самых подешевевших игроков по своим позициям выглядят следующим образом:

Вратарь

Антон Шунин («Динамо», Россия, 36 лет) – 300 тыс евро (трансферная стоимость 0,6 млн евро)

Защитники

Алексис Дуарте («Спартак», Парагвай, 23 года) – 1 млн евро (трансферная стоимость 3 млн евро)

Георгий Джикия («Спартак», Россия, 29 лет) – 500 тыс евро (трансфернаястоимость 7,5 млн евро)

Диего Лаксальт («Динамо», Уругвай, 30 лет) – 1 млн евро (трансферная стоимость 2,5 млн евро)

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия, 29 лет) – 2 млн евро (трансферная стоимость 18 млн евро)

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Маттиас Норманн («Динамо», Норвегия, 27 лет) – 1,5 млн евро (трансферная стоимость 6 млн евро)

Хорхе Карраскаль («ЦСКА», Колумбия, 27 лет) – 1 млн евро (трансферная стоимость 7 млн евро)

Рифат Жемалетдинов («ЦСКА», Россия, 26 лет) – 1 млн евро (трансферная стоимость 5 млн евро)

Денис Макаров («Динамо», Россия, 25 лет) – 1 млн евро (трансферная стоимость 3,5 млн евро)

Нападающие

Шамар Николсон («Спартак», Ямайка, 26 лет) – 2 млн евро (трансферная стоимость 4,5 млн евро)

Фёдор Смолов («Динамо», Россия, 33 года) – 2 млн евро (трансферная стоимость 3 млн евро)

Вратарь

Стоит отметить, что Антон Шунин не одинок в своём изменении цены. Ещё 12 голкиперов РПЛ уменьшились в своей стоимости. Но только Даниил Одоевский имеет уменьшение цены на 300 тыс. евро. Остальные на 200 тыс. евро или совсем малые суммы. Шунин, которому уже 36 лет, не сумел стать творцом успеха своей команды. Да и как им стать, если у «Динамо» в этом году не получилось ничего. 24 матча, 34 пропущенных мяча при шести играх на ноль. С таким результатом повысить свою стоимость достаточно сложно.

Защитники

Из троих игроков обороны двое представляют «Спартак», ещё один – из уже полюбившегося «Динамо». Джикия потерял всего 6% своей стоимости, в то время как Дуарте за семь проведённых матчей «подешевел» на 25% от общей изначальной стоимости. Одна жёлтая и одна красная карточка – это всё, чем может похвастать парагваец за семь проведённых матчей в «красно-белой» футболке. 28% со знаком «минус» у соседа Дуарте по стране уругвайца Лаксальта. Четыре жёлтые карточки в девяти сыгранных матчах тому подтверждение.

Полузащитники

В нашей символической линии полузащиты два колумбийца и два россиянина. Примкнул к ним норвежец Норманн из «Динамо». Маттиас уменьшил свою стоимость на 1,5 млн евро. Опорный полузащитник не сумел вписаться в игру «Динамо», он провёл за клуб только 14 матчей. В этих матчах отыграл чуть меньше половины игрового времени и заработал три жёлтые карточки. 6,5 млн евро в общей сложности потеряли самые неудачливые с финансовой точки зрения игроки средней линии. Любопытно, что здесь оказался и новоиспечённый чемпион страны Вильмар Барриос. Колумбиец отыграл 28 матчей за питерский клуб, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Изначально высокая стоимость в 20 млн евро не предполагает роста и даже удержания с такими показателями. Жаль видеть в этой сборной Жемалетдинова и Макарова, которые годом ранее показывали весьма интересный футбол. Денис Макаров провёл всего 63% времени в основном составе, а ещё год назад сыграл порядка 80%. Жемалетдинов не забил ни одного гола за 11 сыгранных матчей, но заработал одну жёлтую карточку.

Нападающие

Если изменить тактику и играть с тремя нападающими, то трио со Смоловым и Николсоном составил бы Маттео Кассьера или Артём Дзюба, каждый из которых потерял по 500 тыс евро и общая стоимость которых составляет на текущий момент 3,5 млн евро. Смолов провёл неплохой сезон, он забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи в 24 матчах. Однако эти показатели не помогли команде войти в топ-5 по итогам минувшего сезона (9 место в РПЛ). Николсон сыграл в Премьер-лиге 22 матча, при этом, его среднее количество времени, которое он провёл на поле составило не более получаса. При этом на гол он тратил 272 минуты.

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В нашей сборной игроков, которые потеряли в своей стоимости, пять мест заняли игроки «Динамо». Вполне объяснимо. «Бело-голубые» провели один из своих самых худших сезонов в РПЛ, а учитывая, что у клуба в этом году столетие, то от «Динамо» ждали намного большего. Получили только уменьшение стоимости ведущих игроков…

Константин Лицин