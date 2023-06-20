«Оренбург» проведёт летние сборы на базе «Фенербахче»

Российский футбольный клуб «Оренбург» будет готовиться к новому сезону на базе турецкого гранда – стамбульского «Фенербахче». Тренировочный комплекс располагается в провинции Болу.

Даты сборов: 26 июня - 7 июля и 10 - 16 июля, отмечает клубная пресс-служба. В рамках подготовки к сезону оренбуржцы проведут шесть контрольных матчей, в Оренбург команда вернётся к 17 июля.

Напомним, минувший сезон оренбуржцы под руководством Марцела Лички завершили на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, команда повторила клубный рекорд, установленный в элитном дивизионе.