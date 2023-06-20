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В агентстве прокомментировали интерес «Локомотива» к Крассо эксклюзив

20 Июня 2023 • 20:46 Комментировать

В агентстве Жана-Филиппа Крассо специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали интерес «Локомотива» к бывшему форварду «Сент-Этьена».

«Сейчас это уже неважно, Жан-Филипп Крассо футболист «Црвены Звезды», - заявили в агентстве футболиста.

Во вторник днём сербский гранд представил официально представил футболиста. По нашей информации Жан-Филипп Крассо отказался от переезда в Россию из-за желания играть в Лиге чемпионов.

25-летний ивуарийский форвард в минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 35 играх. В них ему удалось отметиться 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами для партнёров по команде. 

У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Жан-Филипп Крассо
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