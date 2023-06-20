«Пари НН» обсуждает переход Трошечкина и Митрюшкина

Нижегородский «Пари НН» работает над переходом двоих 27-летних российских игроков – полузащитника Александра Трошечкина и голкипера Антона Митрюшкина. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Трошечкин уже на протяжении полутора лет выступает за «Ахмат». С грозненским клубом он связан контрактом до окончания следующего сезона, в сезоне минувшем на его счету 25 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он дважды забил и отметился пятью ассистами.

Митрюшкин последний год карьеры провёл в покинувших РПЛ «Химках». У него в активе 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он пропустил 30 голов.