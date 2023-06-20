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«Пари НН» обсуждает переход Трошечкина и Митрюшкина

20 Июня 2023 • 20:33 Комментировать

Нижегородский «Пари НН» работает над переходом двоих 27-летних российских игроков – полузащитника Александра Трошечкина и голкипера Антона Митрюшкина. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Трошечкин уже на протяжении полутора лет выступает за «Ахмат». С грозненским клубом он связан контрактом до окончания следующего сезона, в сезоне минувшем на его счету 25 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он дважды забил и отметился пятью ассистами.

Митрюшкин последний год карьеры провёл в покинувших РПЛ «Химках». У него в активе 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он пропустил 30 голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Антон Митрюшкин Александр Трошечкин Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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