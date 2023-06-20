Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Малышев — генеральный директор «Спартака» официально

20 Июня 2023 • 20:31 Комментировать

Пресс-служба столичного «Спартака» объявила о назначении нового генерального директора.

По информации с официального сайта «красно-белых», эту должность теперь занимает Олег Малышев, сменивший на посту генерального директора Евгения Мележикова. Сообщается, что предыдущий функционер покинул «Спартак» по обоюдному согласию сторон. Олег Малышев ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, а деятельность нового директора «красно-белых» уже была связана с российским футболом.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Малышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
21:49 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» подтвердили возможный уход Трошечкина из клуба
21:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о назначении Малышева на пост генерального директора «Спартака»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Хочется стать лидером «Зенита»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал проблемную зону ЦСКА
21:16 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «В сезоне «Факела» было много положительных моментов»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказал мнение о будущем Глушакова
21:09 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал, как его изменил прошедший сезон
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» проведёт летние сборы на базе «Фенербахче»
20:46 · Россия. Премьер-лига
В агентстве прокомментировали интерес «Локомотива» к Крассо эксклюзив
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» обсуждает переход Трошечкина и Митрюшкина
20:31 · Россия. Премьер-лига
Олег Малышев — генеральный директор «Спартака» официально
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» усилился защитником братиславского «Слована» официально
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Динамо» стоит усилить нападение
20:05 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири – о болельщиках «Факела»: «Это лучшее, что было со мной в карьере»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Сёмин полагает, что Глушаков может и дальше выступать на уровне РПЛ
Все новости
Рекомендуем