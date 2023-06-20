Пресс-служба столичного «Спартака» объявила о назначении нового генерального директора.

По информации с официального сайта «красно-белых», эту должность теперь занимает Олег Малышев, сменивший на посту генерального директора Евгения Мележикова. Сообщается, что предыдущий функционер покинул «Спартак» по обоюдному согласию сторон. Олег Малышев ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, а деятельность нового директора «красно-белых» уже была связана с российским футболом.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.