ФК «Сочи» объявил о подписании трудового соглашения с защитником братиславского «Слована» Юрием Медведевым. О сделке рапортует пресс-служба южной команды.

Отмечается, что 27-летний футболист перебрался в новый клуб в статусе свободного агента. О том, на какой срок игрок связал себя контрактом с «Сочи», не сообщается.

Медведев является обладателем гражданств Чехии и Казахстана. В общей сложности за свой прежний клуб игрок провел 120 матчей, забил три гола и отметился 15 голевыми передачами.

Ранее «Сочи» объявил о переходе 25-летнего словенского полузащитника.