Кирьяков считает, что «Динамо» стоит усилить нападение

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков считает, что форварды столичного «Динамо» Фёдор Смолов и Константин Тюкавин не являются универсальным оружием в атаке «бело-голубых». Столичной команде, по его мнению, следует усилить позицию форварда.

«Усилил бы центр нападения: есть Константин Тюкавин и Фёдор Смолов, но к обоим есть и вопросы. Как минимум центральную ось нужно укреплять — минимум три человека», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что усилил бы в «Динамо» оборону и центр полузащиты.

«Нужно усиление в каждую линию», - заключил Кирьяков.

Напомним, в минувшем сезоне динамовцы заняли лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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