Квеквескири – о болельщиках «Факела»: «Это лучшее, что было со мной в карьере»

Один из лидеров воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о болельщиках клуба, которых многие футболисты считают одними из лучших в России.

«Их поддержка - лучшее, что я ощущал за всю футбольную карьеру. Я чувствую по‑настоящему себя футболистом. То, как люди в Воронеже поддерживают тут футбол, очень дорогого стоит», - признаётся Квеквескири для «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон «Факелу» удалось завершить на 14-м месте в турнирной таблице и избежать вылета из Премьер-лиги в стыковых матчах с красноярским «Енисеем». Возглавил команду ближе к концу сезона знаменитый российский специалист Вадим Евсеев.

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