Сёмин полагает, что Глушаков может и дальше выступать на уровне РПЛ

Российский специалист Юрий Сёмин порассуждал о будущем ветерана российского футбола Дениса Глушакова, который покинул нижегородский «Пари НН» - в одном из аутсайдеров РПЛ с ним отказались продлевать контракт.

«У него достаточного мастерства, чтобы показывать себя на самом высоком уровне. Конечно, он сможет ещё играть, если будет хорошо себя ощущать физически», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне у 36-летнего Глушакова набралось 28 официальных матчей в рамках Премьер-лиги и Кубка России, в них ему удалось отметиться двумя голами и одним ассистом.

Глушаков высказался о своём будущем