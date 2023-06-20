Кечинов уверен, что каждая позиция в «Спартаке» требует усиления

Бывший игрок столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Валерий Кечинов считает, что «красно-белым» необходимо провести огромную работу на трансферном рынке. А причина этого проста – на каждую позицию «Спартаку» необходимы новые, более сильные футболисты.

«Даже вратарская позиция требует усиления, если исходить из того, что мы видели в этом сезоне. Серьёзные проблемы в обороне, в полузащите много футболистов на бумаге – на деле не все показали себя», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ветеран «Спартака» добавил, что и атака клуба не годится для серьёзной борьбы с «Зенитом».

«Шамар Николсон, Кейта Бальде - на мой взгляд, это не для больших дел игроки», - добавил Кечинов.

Минувший сезон «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Гришин рассказал, какой игрок сейчас необходим ЦСКА