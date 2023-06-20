20-летний игрок атаки «Краснодара» Ираклий Манелов продолжит карьеру в клубе Первой лиги – в столичном «Торпедо». Об этом официально объявила пресс-служба «быков». Отмечается, что у южан будет право обратного выкупа молодого игрока.

Предыдущие полсезона выпускник клубной академии «Краснодара» провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды. В рамках Первой лиги ему удалось отличиться двумя голами и ассистом в 24-х проведённых за туляков встречах.

Всего за основную команду «черно-зеленых» игрок атаки провёл 25 матчей, в которых отметился голом и ассистом.