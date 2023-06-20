Гришин рассказал, какой игрок сейчас необходим ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин порассуждал о том, какой футболист прямо сейчас требуется столичной команде.

«Прямо сейчас ЦСКА нужен жёсткий опорник оборонительного плана, подобным был Понтус Вернблум. Зделар и Мендес неплохо разыгрывают мяч, но ещё нужно совершать отборы и перехваты», - цитирует Гришина «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА стал в прошедшем сезоне обладателем Кубка России, а также серебряным призёром Российской премьер-лиги. По мнениям экспертов, именно «армейцы» в следующем сезоне станут главными конкурентами «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.