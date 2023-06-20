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​Если бы Промес отправился в тюрьму, ему пришлось бы платить «Аяксу» вместо «Спартака»

20 Июня 2023 • 19:19 Комментировать

В понедельник стало известно о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес получил полтора года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Нидерландский футболист будет подавать апелляцию, и этот процесс может затянуться. Но если бы Промес не стал обжаловать решение, а принял бы вердикт суда и отправился в тюрьму, то ему пришлось бы лично заплатить «Аяксу» 1,25 миллиона евро.

Дело в том, что Квинси несёт личную ответственность за платежи по его трансферу со стороны «Спартака», пишет Het Parool.  Московский клуб при задержании футболиста, понятное дело, не стал бы рассчитываться с «Аяксом», ведь Промес не смог бы выполнять условия трудового договора.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аякс Квинси Промес
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