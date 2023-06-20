Шишкин оценил шансы Глушакова стать тренером

Бывший защитник московских «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин порассуждал о ветеране российского футбола Денисе Глушакове, который может связать своё будущее с тренерской деятельностью.

«Если у него есть такие амбиции и мысли, то почему нет? Главное — внутреннее желание. Яркий пример — Сергей Игнашевич», - цитирует Шишкина «Матч ТВ».

Он пояснил, что, ещё будучи игроком Игнашевич понимал, что станет тренером и готовил себя к этому, как итог – отличные результаты у руля «Балтики».

Напомним, что Глушаков провёл вторую половину минувшего сезона в нижегородском «Пари НН».

На данный момент российской полузащитник обладает лицензией категории А. Она позволяет трудиться помощником главного тренера в любой команде и главным тренером во Второй лиге.

Глушаков высказался о своём будущем