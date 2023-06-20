Агент Савича намекнул на возможную аренду

Футбольный агент Игоря Савича Асхат Идризович поделился сведениями о неопределенном будущем игрока в «Торпедо».

Агент сообщил, что пока клуб не принял окончательного решения и что у Савича есть варианты с арендой. Асхат Идризович отметил, что контракт игрока с клубом все еще действует, но официального решения о его будущем еще не принято.

Идризович подчеркнул, что на данный момент обсуждаются варианты с возможной арендой Савича. Агент поддерживает контакт с руководством «Торпедо».

«Полагаю, через неделю появится ясность», – заявил представитель игрока в интервью изданию «РБ Спорт».