Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение «Локомотива»

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение своего клуба из стана национальной команды.

«Полагаю, что к «Локомотиву» присоединюсь 28–29 июня. Свой отпуск проведу на море, но где именно, не хочу афишировать», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Напомним, что сборная Армении неплохо выступает в отборочной группе D в рамках квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Пока что команда Александра Петракова идёт на втором месте в квинтете, набрав за три игры шесть очков. 16 июня армянам удалось уверенно обыграть в гостях команду Уэльса (4:2), а 19 июня – добыть победу над командой Латвии, 2:1.