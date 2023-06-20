Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить московский клуб в 2016 году.

«Ко мне никто не обращался по этому поводу. Вполне возможно, что меня рассматривали», - сказал Колыванов.

Напомним, сейчас Колыванов тренирует ивановский «Текстильщик», выступающий во Второй лиге. Он выступал за «Динамо» с 1986 года по 1991, становился лучшим бомбардиром команды.

За всю свою тренерскую карьеру специалист трудился в столичном «Торпедо», «Уфе» и «Арарате». Также он возглавлял молодёжные команды сборной России.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «бело-голубые» заняли девятое место в РПЛ.

Ранее экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал фамилии тренеров, которые могли возглавить клуб в 2016 году