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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов прокомментировал весть о том, что мог возглавить «Динамо» эксклюзив

20 Июня 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить московский клуб в 2016 году.

«Ко мне никто не обращался по этому поводу. Вполне возможно, что меня рассматривали», - сказал Колыванов.

Напомним, сейчас Колыванов тренирует ивановский «Текстильщик», выступающий во Второй лиге. Он выступал за «Динамо» с 1986 года по 1991, становился лучшим бомбардиром команды.

За всю свою тренерскую карьеру специалист трудился в столичном «Торпедо», «Уфе» и «Арарате». Также он возглавлял молодёжные команды сборной России.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «бело-голубые» заняли девятое место в РПЛ.

Ранее экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал фамилии тренеров, которые могли возглавить клуб в 2016 году

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов
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