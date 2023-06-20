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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»

20 Июня 2023 • 18:09 Комментировать

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа снова высказался по поводу возможного продолжения карьеры в России.

«Скоро я расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что уже долгое время игрок сборной Камеруна отстранён от тренировок с основной командой «Ганновера». Всего на счету 27-летнего игрока в минувшем сезоне лишь два официальных матча за свою команду. Его контракт с «Ганновером» подойдёт к концу через 10 дней.

Ондуа: «Где я буду играть? Скоро вы всё узнаете» 

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Гаэль Ондуа
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