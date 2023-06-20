Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа снова высказался по поводу возможного продолжения карьеры в России.

«Скоро я расскажу, какая ситуация была у меня в Германии. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что уже долгое время игрок сборной Камеруна отстранён от тренировок с основной командой «Ганновера». Всего на счету 27-летнего игрока в минувшем сезоне лишь два официальных матча за свою команду. Его контракт с «Ганновером» подойдёт к концу через 10 дней.

Ондуа: «Где я буду играть? Скоро вы всё узнаете»