​«Коринтианс» выдвинул требование «Зениту» по Мантуану

Атакующий полузащитник Густаво Мантуан провёл сезон 2022/2023 в «Зените» на правах аренды. Недавно генеральный директор питерского клуба Александр Медведев сообщил, что бразилец уже выкуплен, однако в «Коринтиансе» были удивлены такими словами функционера.

Как сообщает Meu Timao, «Коринтианс» требует у «Зенита» 6 миллионов евро за оставшиеся 40% прав на Мантуана. Именно такой процент прав на игрока принадлежит клубу из Бразилии.

В 29 матчах за «Зенит» Густаво Мантуан забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что во вторник, 20 июня, Мантуан отмечает свой 22-й день рождения.