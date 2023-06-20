«Сочи» объявил о подписании контаркта с 25-летним словенским полузащитником Мартином Крамаричем, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист пополнил ряды «барсов» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Браво Любляна», за который он выступал на протяжении трех последних лет. Сообщается, что он будет выступать по седьмым номером.

В прошедшем сезоне чемпионата Словении Крамарич принял участие в 31 игре, в которых смог отметиться 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее вингер выступал за «Марибор» и другие местные команды.