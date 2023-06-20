Агент Конате отреагировал на слухи о будущем форварда

Дмитрий Селюк, представитель форварда грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, отреагировал на слухи о возможном уходе футболиста.

«Интерес есть не только от хорватского «Динамо», но и от многих бельгийских и французских клубов. Но сейчас такая ситуация, что во многие клубы трудно перейти из-за сложностей с финансами», – приводит слова агента нападающего издание «РБ Спорт». Также Селюк выразил мнение, что для будущего игрока будет выгоднее продолжение карьеры в России с последующим переездом в Европу.

Напомним, что Мохамед Конате выступает в футболке «Ахмата» с 2021 года. Ранее появилась информация об интересе загребского «Динамо» к нападающему из Буркина-Фасо.