Представитель Дугласа Сантоса заявил, что футболист не думает об уходе из «Зенита»

Представитель бразильского защитника питерского «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас высказался о будущем своего клиента в составе команды с берегов Невы.

«Когда отпуск закончится, игрок начнет предсезонку с «Зенитом». Таков план. Мыслей об уходе из клуба нет», - приводит слова Фрейтаса Sport24.

Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами партнёрам по команде.