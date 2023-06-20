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Мохамед Конате интересен загребскому «Динамо» слухи

20 Июня 2023 • 17:22 Комментировать

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате привлёк внимание участника Лиги чемпионов.

По информации издания «РБ Спорт», нападающий из Буркина-Фасо может присоединиться к загребскому «Динамо». Сообщается, что сильнейший коллектив Хорватии планирует укрепление линии атаки этим летом. Тем не менее подписание Конате находится под вопросом из-за возможных сложностей с оплатой трансфера.

Напомним, что Мохамед Конате с лета 2021 года.В прошедшем сезоне на счету фоврарда 28 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил 13 голов при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в два миллиона евро.

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