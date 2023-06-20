В «Реале Сосьедад» прокомментировали слухи об интересе к Тикнизяну

В пресс-службе «Реала Сосьедад» высказались об информации, что испанский клуб заинтересован в услугах защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тикнизян находится в шорт-листе клуба? Нам очень жаль, но «Реал Сосьедад» не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ», - приводит слова пресс-службы испанской команды «Спорт-Экспресс».

Ранее агент Александр Клюев сообщил, что его клиент входит в шорт-лист «Реала Сосьедад».

Контракт 24-летнего армянского футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.