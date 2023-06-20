Московский «Локомотив» был заинтересован в услугах нападающего французского «Сент-Этьена» Жана-Филиппа Крассо.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у форварда закончился контаркт, но трансфер сорвался.

Таким образом, столичный клуб переключился на подписание нападающего из РПЛ.

25-летний нападающий из Кот-Д’Ивуара в прошедшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 35 играх, в которых смог отметиться 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Крассо выступал за «Аяччо» и другие французские клубы.