Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена» слухи

20 Июня 2023 • 17:05 Комментировать

Московский «Локомотив» был заинтересован в услугах нападающего французского «Сент-Этьена» Жана-Филиппа Крассо.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у форварда закончился контаркт, но трансфер сорвался.

Таким образом, столичный клуб переключился на подписание нападающего из РПЛ.

25-летний нападающий из Кот-Д’Ивуара в прошедшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 35 играх, в которых смог отметиться 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Крассо выступал за «Аяччо» и другие французские клубы. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сент-Этьен трансферы футбола - лето 2023 Жан-Филипп Крассо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
18:27 · Россия. Премьер-лига
На YouTube — канале «СуперЛига» вышел клип про Fan ID с Виктором Гусевым.
18:20 · Россия. Первая лига
Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»
17:40 · Россия. Премьер-лига
​«Коринтианс» выдвинул требование «Зениту» по Мантуану
17:36 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о трансфере Мартина Крамарича официально
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате отреагировал на слухи о будущем форварда
17:24 · Россия. Премьер-лига
Представитель Дугласа Сантоса заявил, что футболист не думает об уходе из «Зенита»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Мохамед Конате интересен загребскому «Динамо» слухи
17:16 · Россия. Премьер-лига
В «Реале Сосьедад» прокомментировали слухи об интересе к Тикнизяну
17:05 · Россия. Премьер-лига
У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена» слухи
16:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о своём будущем
16:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Торпедо» Тукманов оценил возможный выкуп Бабурина
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг - об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают всё»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «У меня контракт с «Ростовом» на три года»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что команда через пять лет должна стать чемпионом РПЛ
Все новости
Рекомендуем