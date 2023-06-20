Российский полузащитник Денис Глушаков высказался о своём будущем.

Вчера, 19 июня, стало известно, что футбольный клуб «Пари НН», за который выступал Глушаков вторую часть прошедшего сезона, принял решение не продлять с ним соглашение.

36-летний игрок отметил, что, пока у него есть здоровье, он не собирается завершать карьеру, так как ещё не насытился футболом.

«Хочу играть еще сезон-два. Выиграть что‑то, в хорошей команде играть. Сейчас пока все в отпусках были. Скоро начну заниматься переговорами», - заявил Глушаков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Первую часть сезона-2022/23 он провел в подмосковных «Химках».