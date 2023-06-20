Экс-президент «Торпедо» Тукманов оценил возможный выкуп Бабурина

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов оценил возможный выкуп голкипера Егора Бабурина.

«В «Торпедо» Бабурину гарантировано место в стартовом составе и игровая практика, поэтому он и выбрал этот клуб. Думаю, в контракте есть определенные условия, по которым Егор может перейти в команду РПЛ, если будет предложение», — заявил экс-руководитель «автозаводцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, кандидатура Бабурина является хорошим вариантом для «Торпедо», назвав Егора хорошим вратарём, который сможет набраться опыта в коллективе Первой лиги.

Напомним, что ранее появилась информация о готовности руководства «Торпедо» выкупить Егора Бабурина из «Ростова». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего голкипера в 500 тысяч евро.